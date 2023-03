Catania, inveisce contro passanti con bottiglia di vetro: denunciato

Scatta la denuncia dei Carabinieri di Catania per un giovane di 26 anni che terrorizzava passanti e automobilisti.

I carabinieri di Catania hanno denunciato, nella serata di ieri, un 26enne extracomunitario, che fuori di sé, stava causando il panico tra i passanti e l’incolonnamento delle autovetture. In particolare, in forte stato di escandescenza, dopo aver inveito contro gli automobilisti in transito, il 26enne ha afferrato un cassonetto dei rifiuti ed una bottiglia di birra in vetro, brandendola in maniera minacciosa verso chiunque si trovasse a passargli vicino in quel momento. Ne sono scaturiti momenti di timore e pericolo per i molti cittadini presenti, visto l’orario di punta. L’immediato intervento dei militari tuttavia non placava le ire dell’extracomunitario, che sempre armato, iniziava a minacciare anche gli equipaggi dell’Arma, che comunque riuscivano a bloccarlo e a renderlo inerme, riportando la calma tra i passanti e gli automobilisti.