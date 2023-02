Catania, Rotolo-Ulisse, slitta l’apertura della corsia

Nuovi intoppi nel cantiere “infinito”, ma dal Comune assicurano che entro la primavera aprirà una parte dell’arteria: "Entro il 2024 lungomare liberato da piazza Battaglia a piazza Nettuno"

CATANIA – Qualche settimana di ritardo ma, entro l’inizio di marzo si potrà procedere con i lavori ed entro la primavera, la corsia dovrebbe aprire al traffico. Procede a rilento la realizzazione di una delle due carreggiate relative alla viabilità di scorrimento Ognina-Rotolo, primo lotto dell’arteria che, una volta realizzata, dovrebbe liberare il Lungomare dal traffico veicolare.

Manca ancora qualche mese

Nello specifico, occorrerà ancora attendere qualche mese: serve infatti ancora tagliare il muro di contenimento che si trova sotto il cavalcavia percorso del treno. Motivo per il quale, ci spiegano dal Comune, occorrerà procedere attraverso una demolizione controllata con il nastro diamantato piuttosto che con il martello pneumatico. La conferma arriva dalla Direzione dei Lavori pubblici del Comune di Catania. “Abbiamo già individuato chi si occuperà di fare l’intervento – sostengono da Palazzo degli Elefanti – e stiamo aspettando che vengano approntate tutte le misure di sicurezza. Dopodiché procederemo”.

A marzo inizieranno i lavori

Verosimilmente, dunque, entro la prima settimana di marzo inizieranno i lavori per poi completare la realizzazione della corsia entro la primavera. “Purtroppo – continuano dal Comune- abbiamo dovuto attendere anche le autorizzazioni da parte di Rfi”.

Per la seconda corsia bisognerà attendere

Per quanto riguarda la seconda corsia, anche in questo caso si dovrà attendere, ma non troppo. “Abbiamo completato la progettazione da parte degli uffici comunali – confermano da Palazzo: abbiamo il progetto esecutivo e anche il finanziamento. Attendiamo solo alcune adempimenti, come ad esempio, che vengano fatte alcune variazioni di bilancio. Poi procederemo con la pubblicazione della gara e l’assegnazione dell’appalto, plausibilmente entro l’estate, in modo che, entro il 2024, potremmo avere la nuova corsia”. La cui realizzazione permetterà di liberare il Lungomare in entrambi i sensi di marcia, da piazza Nettuno a piazza Mancini Battaglia, e quindi poter procedere con la demolizione del cavalcavia sul borgo di Ognina. Per il quale, l’Università sta realizzando la documentazione preliminare per la progettazione “dopodiché – continuano dai Lavori pubblici – sarà bandito il concorso di idee per la realizzazione del nuovo Borghetto di Ognina”.

Nulla di nuovo, invece, per quanto riguarda il secondo lotto della viabilità di scorrimento, ovvero quello da via De Gasperi a via del Rotolo. La fase è ancora quella del piano particellare di esproprio. “La ditta è in ritardo – concludono dal Comune – ma abbiamo già inviato dei solleciti affinché si riprendano i lavori”.