Catania, servizio idrico sospeso a causa di perdite: le aree interessate

Tra le parti località, quelle di Gravina, Sant'Agata Li Battiati e San Giovanni La Punta

Come comunicato da Sidra, in diverse zone di Catania sarà in queste ore sospesa l’erogazione idrica a causa della presenza di perdite sulla rete. Tra le aree coinvolte, quelle di Gravina, Sant’Agata Li Battiati e San Giovanni La Punta.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Catania, servizio idrico sospeso: la nota di Sidra

Si comunica che a causa della presenza di perdite sulla rete e alla carenza di risorse idriche, in data odierna verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ricadenti presso le seguenti aree nelle fasce orarie contestualmente indicate;

L’interruzione dell’8 aprile dalle ore 14:00 alle ore 21:00