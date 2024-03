Fuga di gas in chiesa durante la messa di Pasqua: 40 persone in ospedale

L'inquinamento ha costretto dieci persone (tra cui un bimbo di appena 8 anni) al trattamento in camera iperbarica

Nel torinese, quaranta persone sono finite in ospedale a causa di una intossicazione da monossido di carbonio diffusa durante la messa della veglia pasquale. L’episodio è avvenuto a Pont Canavese nella chiesa parrocchiale di San Costanzo e nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita.

Fuga di gas in chiesa durante la messa di Pasqua

Una Pasqua da dimenticare per quaranta persone di Pont Canavese (vicino Torino), finite in ospedale a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. Nel pieno della funzione religiosa in occasione della Pasqua, infatti, diverse persone hanno iniziato ad accusare dei malori, ma anche nausea e mal di testa oltre a svenimenti. La causa sarebbe proprio da ricondurre a una fuga di gas che, secondo i Vigili del Fuoco, sarebbe stata dovuta al guasto di una caldaia all’interno della struttura religiosa.

Nessuno in pericolo di vita

L’inquinamento – diffuso durante la messa della veglia pasquale alla chiesa parrocchiale di San Costanzo – ha costretto dieci persone (tra cui un bimbo di appena 8 anni) al trattamento in camera iperbarica. Fortunatamente, nonostante un grande spavento, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni di salute.