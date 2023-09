Cocaina via mare sulla rotta Genova-Palermo, arrestato 25enne

L’uomo è stato tratto in arresto e dovrà rispondere di trasporto e spaccio di stupefacenti, nonché di furto ai danni di alcuni passeggeri

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne, passeggero di una imbarcazione che stava effettuando trasporto civile e di mezzi da Genova a Palermo. L’uomo era già stato segnalato, dal comandante della motonave, quale autore di furto ai danni di passeggeri.

L’intervento degli agenti di polizia

Il personale dell’Ufficio di Polizia Frontiera Marittima di Palermo è così salito a bordo dell’imbarcazione prima che questa attraccasse nel capoluogo siciliano ed ha effettuato una perquisizione personale sull’uomo, accusato del furto. L’apparente tranquillità del passeggero è mutata in ansia e preoccupazione quando questi ha compreso che la perquisizione sarebbe stata estesa anche alla vettura parcheggiata in stiva.

La perquisizione

In condizioni di sicurezza e conclusosi lo sbarco degli altri passeggeri, i poliziotti hanno effettuato la perquisizione della vettura all’interno di una apposita area di pertinenza della Polmare. Non è sfuggito al fiuto di Cheyenne, il cane/poliziotto specializzato nella ricerca di stupefacenti dell’unità Cinofile della Questura di Palermo, un contenuto sospetto del vano bagagliaio: erano 330 grammi lordi di cocaina, modulati in tre involucri di cellophane ed alluminio contenuti in un sacchetto. L’uomo è stato tratto in arresto e dovrà rispondere dei reati di trasporto e spaccio di stupefacenti, nonché di furto ai danni di alcuni passeggeri. Lo stupefacente è stato sequestrato, l’arresto convalidato.