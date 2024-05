Come presentare la candidatura per le posizioni aperte in Adidas

L’azienda valuta le candidature in base alle qualifiche, alle competenze e all’esperienza dei candidati, indipendentemente dall’età

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative legate al mondo dello spost e dell’abbigliamento, Adidas, il noto marchio di fama mondiale, mette costantemente a disposizione delle nuove posizioni che possono trasformarsi in ghiotte occasioni.

Adidas, requisiti per lavorare

In genere, non esiste un limite di età specifico per candidarsi in Adidas. L’azienda valuta le candidature in base alle qualifiche, alle competenze e all’esperienza dei candidati, indipendentemente dall’età. I requisiti possono variare a seconda del ruolo e della posizione desiderata. In generale il marchio cerca candidati con una buona formazione accademica, esperienza nel settore pertinente, competenze specifiche correlate al ruolo e una forte passione per lo sport.

Le competenze richieste inoltre possono variare a seconda del ruolo specifico. Ad esempio, per un ruolo di design potrebbero essere richieste competenze in disegno tecnico e software di progettazione, mentre per un ruolo di marketing potrebbero essere richieste competenze di comunicazione, branding e digital marketing.

Adidas, i profili ricercati

Adidas cerca una varietà di profili professionali, tra cui designer di prodotto, ingegneri, specialisti del marketing, esperti di vendite, analisti di dati, esperti di supply chain e molte altre figure specializzate nel settore sportivo e dell’abbigliamento.

Adidas, come candidarsi

Le opportunità di lavoro attuali in Adidas possono essere trovate sul sito ufficiale dell’azienda nella sezione Carriere. È possibile consultare anche piattaforme di reclutamento online e siti web specializzati nel settore delle risorse umane. In alternativa, puoi controllare la pagina LinkedIn per trovare i posti disponibili.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI