Comune di Catania, prorogati contratti 90 professionisti funzionari Pon Metro

"Siete un polmone vitale per Comune e città. Lo avete dimostrato lavorando con impegno e professionalità", ha detto il sindaco Trantino

I novanta professionisti, tecnici, contabili e amministrativi temporaneamente reclutati, con il concorso per soli titoli rimarranno ancora in servizio nel Comune di Catania per almeno un altro anno grazie alla proroga varata dalla giunta Trantino, anche questa utilizzando i fondi del Pon Metro. La stipula dei contratti di lavoro e di permanenza in servizio dei singoli dipendenti, tutti laureati, è avvenuta alla presenza del sindaco Enrico Trantino nel Palazzo della Cultura.

Il sindaco Trantino: “Polmone vitale per il Comune e la città”

“Siete un polmone vitale per il Comune e la città di Catania e lo avete dimostrato ogni giorno lavorando con impegno e professionalità – ha detto il sindaco Trantino, rivolgendosi alla platea dei funzionari – tutti noi, insieme, dobbiamo lasciare un segno positivo per i cittadini facendo squadra: voi siete lo strumento migliore per dare risposte alle giuste aspettative della gente e dei nostri concittadini. Sindaco, dipendenti e Amministrazione Comunale siamo un unicum che deve lavorare in sinergia per dare una scossa alla nostra Catania, città dalle mille risorse ed un territorio straordinario. Ringrazio l’assessore Sergio Parisi e il direttore Fabio Finocchiaro per il lavoro svolto negli anni scorsi per aver voluto, insieme al sindaco Pogliese e alla giunta precedente, assunto e oggi prorogato queste 90 giovani risorse al servizio della comunità”.

All’iniziativa pubblica hanno partecipato l’Assessore del Personale Viviana Lombardo, il direttore delle Politiche Comunitarie Fabio Finocchiaro, il direttore del Personale Pietro Belfiore, il direttore della Cultura Paolo Di Caro e il Capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro.