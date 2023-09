“Con i miei occhi”: Lele Aprile racconta la nascita di una vita

Il libro narra in prima persona l’esperienza dei primi mesi di vita di un bambino

PALERMO – Ad un anno dalla pubblicazione di “Storie, viaggi e sgoni” Lele Aprile torna di nuovo in campo dando alle stampe “Con i miei occhi”. Il libro narra in prima persona l’esperienza dei primi mesi di vita di un bambino, dal concepimento fino al primo compleanno. Attraverso gli occhi innocenti di un neonato, vengono descritti i momenti più significativi di questo magico periodo: il battesimo, le prime poppate, i primi bagnetti, le passeggiate al mare, i sorrisi alla mamma e al papà.

Il piccolo protagonista ci fa immergere nei suoi pensieri e nelle sue emozioni, regalandoci uno sguardo genuino sulle meraviglie della vita. Con un linguaggio semplice ma ricco di poesia, vengono ritratti i legami profondi con i genitori e i nonni, in particolare con la mamma, descritta come fonte di nutrimento e di amore incondizionato.

Non mancano momenti di tenerezza e dolcezza, quando il bimbo immagina un futuro in cui potrà dondolare in barca con il nonno o fare lunghi girotondo con altri bambini. Affiorano anche piccole paure e incertezze, come quando deve lasciare per la prima volta il papà per andare all’asilo.

Il libro si chiude con il racconto del primo compleanno, vissuto dal piccolo come un momento magico, circondato dall’affetto della sua famiglia. Una lettura delicata, commovente ma anche umoristica, adatta a genitori e nonni, che alterna tenere istantanee di vita familiare a profonde riflessioni sull’esistenza.