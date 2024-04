Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2024 da 1887 posti: ecco come partecipare

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 00:00 del 13 aprile 2024 fino alle 23:59 del 13 maggio 2024

Annunciato un nuovo concorso pubblico, destinato a consolidare le forze dell’ordine attraverso l‘ingresso di 1887 nuovi allievi agenti nella Polizia di Stato. Questa opportunità è esclusivamente riservata ai volontari militari, sia in servizio attivo sia in congedo, che hanno prestato servizio in ferma prefissata, annuale o quadriennale. Per partecipare occorre il diploma o la licenza media a seconda degli altri requisiti che si possiedono. Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 00:00 del 13 aprile 2024 fino alle 23:59 del 13 maggio 2024.

Concorso Agenti Polizia, i requisiti per partecipare

Il concorso è rivolto ai militari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

Volontario in ferma prefissata di un anno (VFPI) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

Volontario in ferma prefissata di un anno (VFPI) collocato in congedo al termine della naturale scadenza della ferma annuale;

Volontario in ferma quadrierinale (VFP4) in servizio o in congedo.

Inoltre i candidati devono aver compiuto il 18º anno di età e non aver compiuto il 26º anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Quest’ultimo limite è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, fino ad un massimo di tre anni.

Per partecipare al concorso è anche necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado o di un titolo equipollente che consenta l’iscrizione a corsi universitari o equivalenti. È importante sottolineare che, per chi non ha ancora ottenuto tale titolo, è prevista la possibilità di acquisirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame scritta specificata nell’articolo 9 del bando.

Per i volontari delle Forze Armate che desiderano partecipare al Concorso Allievi Agenti Polizia di Stato 2024, ci sono requisiti specifici in base alla loro condizione di servizio:

Volontari in congedo: È richiesto che i volontari delle Forze Armate in congedo abbiano completato almeno il primo anno di servizio come Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1). Questo significa che i candidati devono aver concluso con successo il periodo iniziale di ferma che serve come introduzione e formazione di base al servizio militare.

Volontari in servizio al primo anno di ferma: Per coloro che sono ancora in servizio e si trovano al primo anno di ferma prefissata come VFP1, è necessario che abbiano completato l’anno di ferma prefissata all’atto della loro nomina come allievi agenti della Polizia di Stato.

Concorso Agenti Polizia, cosa comprende

Prova scritta;

Prove di efficienza fisica;

Accertamenti psicofisici e attitudinali.

Valutazione degli eventuali titoli.

Concorso Agenti Polizia, come candidarsi

La domanda di partecipazione va inoltrata esclusivamente attraverso questa piattaforma.

Per poter partecipare è necessario essere in possesso dello SPID e di una PEC intestata a te. Inoltre prima di inoltrare la domanda si consiglia di leggere con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata invece sulla pagina ufficiale della Polizia di stato e alla pagina di riferimento sul portale INPA.

