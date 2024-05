Concorso INPS Assistenti 2024, presto nuove assunzioni: 1.756 posti a tempo indeterminato

Stagione di assunzioni per l'Istituto nazionale di previdenza sociale: ecco uno dei concorsi più attesi.

Il Concorso INPS Assistenti 2024 per diplomati è uno dei più attesi dell’anno ed è previsto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 dell’Istituto nazionale di previdenza sociale: si prevede l’assunzione di 1.756 assistenti a tempo indeterminato.

Anche se il bando non è ancora uscito, ci sono già delle informazioni disponibili sulla selezione pubblica, dai posti a disposizione alle materie d’esame e alle modalità di aggiornamento sui concorsi in uscita.

Concorso INPS Assistenti 2024, 1.756 posti

Secondo il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, l’Inps prevede di assumere – tramite concorso – 1.756 assistenti a tempo indeterminato nell’arco del triennio. In particolare, i posti sono suddivisi in:

Assistenti ai servizi : 1.144 posti (+25 destinate alla sede di Bolzano);

: 1.144 posti (+25 destinate alla sede di Bolzano); Assistenti tecnici : 30 posti;

: 30 posti; Assistenti informatici: 582 posti.

Concorso INPS Assistenti 2024, quando esce il bando

Il bando non è ancora uscito ma – con l’insediamento del nuovo CdA – è atteso nei prossimi mesi assieme a diverse altre selezioni per rispondere al fabbisogno di personale dell’Inps (risultano circa 4.500 i posti da neutralizzare, tra concorsi e procedure di mobilità). Il budget di spesa del 2024 prevede l’assunzione tramite concorso di 531 unità per l’Area assistenti (più 792 funzionari).

Cosa studiare e come prepararsi

Anche se il bando del Concorso Inps Assistenti 2024 non è ancora stato pubblicato, esistono già vari manuali che aiutano a prepararsi sulle materie delle prove. I testi comprendono anche esempi di esami già svolti, spiegazioni teoriche ed esercitazioni. Tra le materie per la prova selettiva ci sono:

Ragionamento numerico e numerico-deduttivo;

Grammatica;

Comprensione verbale;

Analogie e abbinamenti;

Ragionamento verbale e critico-verbale;

Deduzioni, negazioni, sillogismi, insiemi;

Relazioni di ordine e grandezza;

Ragionamento critico-numerico;

cultura generale;

competenze di lingua italiana e inglese;

informatica.

Il concorso Inps per assistenti probabilmente richiederà anche conoscenze nel campo di:

Legislazione sociale;

Diritto del lavoro;

Contabilità;

Diritto amministrativo;

Struttura e funzionamento dell’INPS;

Inglese e informatica.

Esistono manuali per la preparazione a Concorsi Inps di vari profili, che sono adeguati a quasi tutti i posti amministrativi a disposizione.

Requisiti

Probabilmente ai candidati del concorso Inps Assistenti 2024 si richiederà il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per il settore tecnico e per quello informatico, l’Inps potrebbe richiedere un diploma specifico da un istituto tecnico. I candidati, inoltre, dovranno possedere tutti i requisiti previsti dai regolari concorsi pubblici per la pubblica amministrazione. La lista completa dei requisiti sarà disponibile solamente dopo la pubblicazione del bando.

Come fare domanda

Il bando uscirà sulla pagina del sito web dell’INPS, nella sezione ”concorsi” e poi sulla piattaforma inPa. Si dovrà fare domanda online. Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati nella sezione Lavoro e Concorsi di QdS.it.

