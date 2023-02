Padre contro gli agenti per la multa al figlio: scatta la denuncia

Durante gli stessi controlli, nel territorio di Noto, un 17enne - che lavorava al bar in nero - è stato denunciato, ecco perché.

Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto hanno denunciato un uomo per oltraggio a pubblico ufficiale durante dei controlli. Nell’ambito degli stessi servizi, inoltre, gli operatori hanno denunciato un minorenne per somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza e di falso ideologico.

Ecco il bilancio delle operazioni.

Controlli a Noto, denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale

Gli agenti hanno denunciato un uomo di 49 anni, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Il 3 febbraio scorso, un equipaggio delle volanti del Commissariato, nel corso di un servizio di controllo del territorio, giunto in via dei Mille, ha fermato un giovane alla guida di uno scooter privo del casco protettivo.

Dovendo formalizzare la sanzione amministrativa, trattandosi di un minore, l’operatore ha redatto gli atti a carico dell’esercente la responsabilità genitoriale. Il padre del giovane, giunto sul posto, e venuto a conoscenza dell’infrazione commessa dal figlio, ha iniziato a inveire contro gli operatori di polizia.

Abuso di alcol in bar, denunciato minorenne

Inoltre, ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato netino hanno denunciato alla Procura dei Minori di Catania un giovane di 17 anni per i reati di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza e di falso ideologico. In particolare, durante un controllo del territorio, gli agenti sono intervenuti assieme al personale del 118 in una caffetteria all’ingresso di Noto.

I poliziotti hanno accertato che nel locale c’era un giovane di 28 anni che accusava un malessere dovuto all’abuso di alcol. Da successivi approfondimenti, gli agenti hanno confermato che le bevande alcoliche erano state servite dal denunciato, nonostante lo stesso avesse fornito in un primo momento delle spiegazioni false agli inquirenti. Il minore, inoltre, lavorava nel bar in nero, così come altre banconiste in servizio. Per questo, gli atti relativi al controllo amministrativo effettuato nella caffetteria sono stati trasmessi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Siracusa per la contestazione delle ulteriori violazioni amministrative accertate.