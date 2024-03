Convocazione concorso scuola 2024, come vedere data e ora della prova scritta

Aspiranti docenti pronti allo scritto: ecco come visualizzare la lettera di convocazione.

Nel mese di marzo è prevista la convocazione dei candidati del concorso scuola 2024, mirato all’assunzione di circa 40mila docenti – di scuola primaria e secondaria – in tutta Italia.

Ecco le date e come ricevere maggiori informazioni sulle convocazioni.

Convocazione concorso scuola 2024, la nota del Ministero

Negli scorsi giorni il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nota sulle procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi docenti. I candidati potranno visualizzare e salvare la lettera di convocazione alla prova scritta attraverso la Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del portale SIDI del Ministero dell’Istruzione e del Merito (qui il link).

Il documento contiene data, orario e sede di svolgimento della prova d’esame. Non ci saranno email di convocazione.

Le date del concorso scuola: calendario prove

Le prove scritte del concorso docenti si svolgeranno nei giorni 13, 14, 15, 18 e 19 marzo 2024. Nello specifico:

Scuola d’infanzia e primaria : le prove saranno lunedì 11 e martedì 12 marzo;

: le prove saranno lunedì 11 e martedì 12 marzo; Scuola secondaria di I e II grado: le prove scritte del concorso saranno dal 13 al 19 marzo (sabato e domenica esclusi).

Le operazioni di identificazione dei candidati al concorso scuola 2024 che hanno ricevuto la convocazione avranno inizio alle ore 8 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9 alle 10.40, quello pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

Come vedere la convocazione al concorso scuola 2024

Per visualizzare la propria convocazione bisogna seguire le seguenti istruzioni:

Collegarsi alla Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del portale SIDI del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

del portale SIDI del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Autenticarsi sul portale;

Accedere all’area “Graduatorie”;

Scegliere il concorso docenti di interesse;

Salvare il documento della convocazione.

Si riceve una sola convocazione per il concorso docenti 2024, a prescindere dal numero di classi di concorso che il candidato ha scelto (più eventuale sostegno). La prova scritta, infatti, è unica.

Sicilia, convocazione concorso scuola 2024 per aspiranti docenti

Di seguito i due avvisi di convocazione per il concorso scuola 2024 per la Sicilia (in caso non siano visibili, si possono scaricare. La fonte è l’Usr Sicilia).

Scuola d’infanzia e primaria

Scuola secondaria di I e II grado

Concorso docenti e scuola 2024, i posti in Sicilia

I posti a disposizione in Sicilia per il concorso scuola – docenti in svolgimento a marzo 2024 sono circa 900. La maggior parte riguarda la scuola secondaria, dato che per la scuola dell’infanzia e per la primaria sono previsti solo 160 posti. Sono 46 per l’infanzia su posto comune e 9 per il sostegno; 75 per la primaria su posto comune e 30 di sostegno.

Per la Sicilia sono previsti 190 posti più 29 per il sostegno nella secondaria di primo grado. Per quanto riguarda la secondaria di II grado i posti sono 519, di cui 18 per il sostegno.

Quali documenti portare

I candidati del concorso scuola 2024 – docenti dovranno presentare i seguenti documenti:

Documento di riconoscimento in corso di validità;

in corso di validità; Codice fiscale.

Aggiornamento GPS 2024

Per aspiranti docenti nel 2024 non c’è solo il concorso scuola, ma anche l’aggiornamento delle graduatorie provinciali. Di seguito rimandiamo a un articolo con tutte le informazioni utili.