Crolla il balcone di casa, 62enne precipita da altezza di 6 metri: è grave

Paura per un 62enne di Grotte, precipitato in strada dopo il crollo del balcone di casa. Per lui necessario il trasporto in ospedale.

Un 62enne disoccupato di Grotte, in provincia di Agrigento, è precipitato da un’altezza di 6 metri a seguito del crollo del balcone di casa, in via Manin.

L’uomo è quindi caduto sul selciato della strada, riportando diversi traumi. Fortunatamente, nonostante le condizioni di salute siano gravi, l’uomo non si troverebbe in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 in ambulanza che hanno provveduto a trasportare il 62enne disoccupato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Una volta giunto nel nosocomio nisseno, l’uomo è stato successivamente ricoverato. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per riuscire a comprendere cosa possa aver causato il crollo del balcone di casa.

Foto di repertorio