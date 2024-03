Cuffaro: “Barbagallo stia tranquillo, Dc non vuole allearsi con Pd”

"Prendo atto che Barbagallo non vuole allearsi con la Democrazia Cristiana. La DC non ha nessuna voglia di allearsi con lui" dice Cuffaro.

“Prendo atto che l’onorevole Barbagallo, segretario del PD, non vuole allearsi con la Democrazia Cristiana, dice lui, di Cuffaro, ma la DC è un partito dove c’è anche Cuffaro. Non è certo il mio personale partito, è presente in ogni Comune della Sicilia e credo, pensando di non essere lontano dal vero, un po’ più presente, diffuso e rappresentativo di quanto sia il PD del segretario Barbagallo. Se ne faccia una ragione. Ah dimenticavo quando si è votato nel suo paese, a Paternò, venne a cercarmi per allearsi con me e sostenere un sindaco in comune, cosa che abbiamo fatto ed abbiamo perso. Ma ha diritto a cambiare idea. Stia sereno, la DC non ha nessuna voglia ne intenzione di allearsi con lui”. Così Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc.