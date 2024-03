Isole minori, c’è la proroga ai trasporti gratis per dipendenti pubblici: “Nessuna interruzione”

Non ci sarà nessuno stop dopo l'1 aprile: la conferma di Aricò.

Nuove risorse per garantire il trasporto marittimo gratuito per i dipendenti pubblici che lavorano nelle isole minori della Sicilia.

È questa la promessa dell’assessore Alessandro Aricò, che risponde alle preoccupazioni di chi temeva lo stop all’agevolazione a partire dal prossimo 1 aprile (tra l’altro, giorno di Pasquetta, ultimo festivo prima del rientro dalle ferie pasquali).

Trasporto gratuito per dipendenti pubblici nelle isole minori

“L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità stanzierà nuove risorse per garantire la gratuità del trasporto marittimo per i dipendenti pubblici che lavorano nelle isole minori della Sicilia. Il beneficio continua senza nessuna interruzione“, afferma l’assessore Alessandro Aricò. Dall’1 aprile, quindi, non ci sarà alcuno stop dell’agevolazione prevista per i dipendenti pubblici che fanno i pendolari e hanno bisogno di spostarsi con i mezzi marittimi verso le isole siciliane più piccole.

“Quest’anno, per la prima volta – aggiunge Aricò – abbiamo esteso il beneficio non soltanto ai lavoratori che viaggiano dalla terraferma verso le isole, ma anche a chi viaggia verso il capoluogo dell’arcipelago o verso la Sicilia. Si tratta di un sostegno sperimentato in maniera così ampia per la prima volta in assoluto. I dati raccolti in questo primo periodo ci consentono adesso di adottare stime precise sui flussi finanziari necessari alla copertura dei costi. L’assessorato proporrà un’apposita variazione di bilancio per adeguare la capacità del capitolo alle reali esigenze”.

