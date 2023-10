Ai domiciliari in casa allacciata abusivamente a rete elettrica, arrestati a Messina madre e figlio

Madre e figlio sono stati arrestati in flagranza di reato, una 35enne residente in un’altra abitazione è stata denunciata

L’appartamento dove si trovavano agli arresti domiciliari era allacciato abusivamente alla rete elettrica. I carabinieri della Stazione di Camaro Superiore, nel Messinese, hanno arrestato madre e figlio , di 45 e 21 anni, già agli arresti domiciliari, per furto aggravato di energia elettrica.

I controlli dei carabinieri

Durante un controllo, i militari hanno constatato evidenti anomalie nei contatori del condominio dove vivevano madre e figlio e la verifica dei tecnici della società elettrica ha confermato l’esistenza di un bypass dei contatori, con dei fili volanti, realizzato in modo da rifornire fraudolentemente energia elettrica agli appartamenti. Madre e figlio sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre una donna di 35 anni, residente in un’altra abitazione, incensurata, è stata denunciata.