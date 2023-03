L’erba nell’ovile non era per le pecore: dalla droga alle armi, un arresto

Controllo a Caltagirone, in provincia di Catania, si conclude con un arresto per droga e possesso abusivo di munizioni. Denunciato anche il padre dell'arrestato. I dettagli della perquisizione.

I carabinieri della stazione di Caltagirone, assieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato un 40enne del posto per detenzione di possesso di droga ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni: teneva l’erba (droga, non di certo cibo per animali) nell’ovile.

In più, nell’ambito degli stessi controlli, i militari hanno denunciato il padre 62enne dell’arrestato per gestione di rifiuti non autorizzata.

L’erba (droga) nell’ovile, un arresto a Caltagirone

Nell’ambito dei servizi eseguiti a riscontro di una pregressa attività info investigativa, finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, i carabinieri hanno appreso che il 40enne avrebbe potuto verosimilmente nascondere droga nell’ovile dove lavora, di proprietà del padre.

In mattinata pertanto i carabinieri, raggiunto l’ovile in contrada Poggio Guardia, hanno richiesto al 40enne di consegnare quanto d’illegale posseduto. Quest’ultimo, evidentemente per “limitare i danni”, ha loro spontaneamente consegnato una custodia in plastica contenente una pistola semiautomatica a salve, ovviamente di libera detenzione.

Pistola e marijuana in casa

Nonostante ciò, i carabinieri hanno perquisito l’immobile trovando un’ulteriore pistola a salve, stavolta priva del prescritto tappo rosso. Poi, all’interno di un mobile della cucina, hanno trovato un involucro di plastica contenente 108 grammi di marijuana e una bilancia di precisione dove hanno rilevato la presenza di residui della stessa sostanza.

Nel prosieguo della ricerca inoltre, in un magazzino attiguo alla cucina, i militari hanno trovato una componente di un fucile da caccia costituita dal gruppo scatto con grilletto e 41 cartucce per fucile di vario calibro.

Ultimata la perquisizione, inoltre, i carabinieri hanno proceduto alla denuncia del padre 62enne dell’uomo. Quest’ultimo si è assunto la responsabilità del possesso di quanto trovato e sequestrato dai militari, in quanto nell’ovile hanno riscontrato la presenza di un’enorme quantità di rifiuti di materiali ferrosi e plastici, cumuli di vecchi pneumatici, carcasse di auto, eternit e altro.

Il 40enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.