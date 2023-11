Dua Lipa con la maglia del Palermo, lo scatto fa impazzire i tifosi rosanero

Ha fatto il giro del web la foto che ritrae l'artista britannica Dua Lipa mentre indossa la maglia del Palermo. Ecco perché.

Cosa ci fa Dua Lipa con la maglia del Palermo. Se lo sono chiesti in queste ore numerosi tifosi della squada rosanero, colpiti dalle foto pubblicate sulla pagina Facebook di Foot Locker Europe che ritraggono l’artista britannica mentre indossa la prima maglia da gara del club del capoluogo siciliano.

Dua Lipa e la maglia del Palermo

Il colore rosa è inconfondibile, così come lo stemma della società. Dua Lipa è quindi tifosa del Palermo? Non proprio. La cantante è infatti testimonial della società di abbigliamento sportivo e ha prestato la propria immagine per pubblicizzare le nuove sneakers “Puma Palermo”, una scarpa da tennis rilanciata in questi mesi dall’azienda.

“Dua Lipa knows what’s up! The Puma pink Palermo is the way to go”, si legge sulle pagine Facebook e Instagram di Foot Locker Europe. Lo scatto social è stato condiviso in queste ore anche dai canali del Palermo FC.