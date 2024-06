Enel alla ricerca di nuovo personale: tutte le info

Si cercano anche neolaureati da formare e inserire con contratti di apprendistato o stage retribuiti di 6 mesi

Per tutti coloro che sono alla ricerca di opportunità lavorative nel settore dell’energia, il colosso Enel mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare la svolta per gli interessati.

Enel, i profili ricercati

Il marchio offre ai giovani diverse opportunità di lavoro. Cerca neodiplomati con competenze tecniche o economiche per ruoli impiegatizi o tecnici. Si cercano anche neolaureati da formare e inserire con contratti di apprendistato o stage retribuiti di 6 mesi. Vengono offerti anche stage curriculari a laureandi, neolaureati e laureati in master, dottorati e scuole di specializzazione.

Enel, i requisiti per lavorare

Le assunzioni sono rivolte, generalmente, a laureati in varie discipline e a diplomati. Inoltre le opportunità non mancano anche per giovani senza esperienza proponendo tirocini retribuiti per lo più della durata di 6 mesi, o contratti di apprendistato. I selezionati vengono inseriti presso le diverse società del Gruppo, mediante assunzioni a tempo determinato o indeterminato.

Enel, come candidarsi

Il colosso italiano dell’energia utilizza, tra i principali strumenti di reclutamento, il portale web riservato alle carriere e selezioni. In questa pagina vengono pubblicate le posizioni aperte presso il Gruppo e si procede alla raccolta dei curriculum.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI