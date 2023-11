Equitazione, Varchi: “Felici di avere riportato la Coppa degli Assi a Palermo”

"Competizione di altissimo livello nel panorama dell’equitazione internazionale, fieri di averla rilanciata", dice il deputato FdI

“La Coppa degli Assi torna a Palermo dopo oltre dieci anni. Un risultato frutto del grande lavoro del Comune, con la compartecipazione dei Ministeri dell’Agricoltura e dello Sport e col supporto della Regione siciliana. Mi congratulo con il sindaco Lagalla per l’intuizione, con l’assessore Mineo per il recupero della struttura equestre e ringrazio i ministri Abodi e Lollobrigida per aver contribuito all’organizzazione di questo storico evento”. Lo dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia.

“Competizione di altissimo livello”

“Lo sforzo del Comune di Palermo, organizzativo ed economico – prosegue – ha consentito di rendere agibile e sicura la struttura del Campo ostacoli della Favorita che ospiterà i grandi dell’equitazione dal 30 novembre al 3 dicembre. Un evento che sarà preceduto, dal 23 al 26 novembre, dagli Internazionali di Sicilia. Si tratta di una competizione di altissimo livello nel panorama dell’equitazione internazionale e siamo fieri – conclude Varchi – di averla rilanciata, riportandola dopo tanti anni a Palermo, nella sua sede originaria”.