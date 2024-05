Europee, doppio comizio di Boldrini a Messina e Milazzo

Sostegno a Maria Flavia Timbro, candidata del Partito Democratico

L’ex Presidente della Camera dei Deputati, oggi Deputato e Presidente del Comitato permanente della Camera sui Diritti Umani nel mondo, Laura Boldrini, sarà a Messina e Milazzo domani sabato 25 Maggio al fianco di Maria Flavia Timbro, candidata del Partito Democratico alle Elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno prossimi.

Europee, l’appuntamento di Boldrini a Messina

Alle 15.30 l’on. Boldrini e l’on. Timbro saranno a Messina in Via Circuito a Torre Faro nella zona dove dovrebbe sorgere uno dei piloni del ponte sullo Stretto. “Vado a incontrare le persone che rischiano l’esproprio e l’abbattimento delle loro case per un’opera costosissima, inutile e dannosa sul piano ambientale. Un capriccio di Salvini a scapito delle casse dello Stato“, ha anticipato l’ex Presidente della Camera. A margine del sopralluogo le due esponenti del Partito Democratico incontreranno la stampa.

Europee, l’appuntamento di Boldrini a Milazzo

Alle ore 17.30 a Milazzo, presso il Comune Atrio del Carmine, insieme all’on. Stefania Marino, Parlamentare Nazionale, Boldrini e Timbro si confronteranno sul tema “Oltre la parità di genere, tutti i diritti per tutte e tutti”. “Abbiamo scelto – spiega Timbro – di affrontare una serie di questioni centrali per lo sviluppo del nostro Paese perché diritti sociali e diritti civili camminano insieme”. All’incontro pubblico interverranno Valentina Martino, Assemblea Nazionale PD, Francesco Gitto, Coord. Regionale Rete degli Studenti, Cleo Li Calzi, Segreteria Regionale PD Sicilia insieme con Francesco Lepore, giornalista e scrittore autore del “Delitto di Giarre” ed impegnato a supporto delle rivendicazioni della comunità LGBT.

