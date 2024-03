Exchange di criptovalute 2024, le piattaforme più affidabili sul mercato

Esistono centinaia di modelli sul mercato, ma la truffa e l'imprevisto è dietro l'angolo

Nel mondo delle criptovalute, uno degli strumenti più importanti è senza dubbio l’exchange. Ma di cosa parliamo? Tra le tante funzioni che hanno, gli exchange di criptovalute sono delle piattaforme che possono permettere di comprare, vendere o scambiare le crypto. Ma anche fare da deposito e monitorare i prezzi in tempo reale. Insomma, uno strumento necessario per compiere un treding di alta qualità.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Exchange di criptovalute: cosa sono e perchè utilizzarli

Nel dettaglio, cosa sono gli exchange di criptovalute? Si tratta di uno strumento necessario per il treding ed è utile per depositare, scambiare, comprare o vendere le crypto. Con il fenomeno delle criptovalute sempre in evoluzione, bisogna partire da una base: esistono diverse centinaia di piattaforme di exchange di criptovalute nel mondo, per cui l’ostacolo, l’imprevisto e la truffa può essere dietro l’angolo.

Exchange di criptovalute: le migliori opportunità sul mercato

Grazie alla dettagliata ricerca effettuata da Forbes Advisor, è possibile stilare una lista dei migliori exchange di criptovalute attualmente sul mercato. Tra i parametri presi in considerazione, quelli di volume di scambi quotidiani, attacchi hacker subiti negli ultimi anni, costi dovuti alle commissioni e reputazione della piattaforma sul mercato online. In base a questi parametri, le piattaforme exchange di criptovalute più affidabili in circolazione risultano essere Binance, OKX e, a pari merito in un virtuale terzo posto in classifica, crypto.com/ Bitvavo.