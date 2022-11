F1, Verstappen in pole ad Abu Dhabi: Ferrari in seconda fila

Il due volte campione del mondo, Max Verstappen, conquista la pole position nell'ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi: Ferrari 3a e 4a

Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, conquista la pole position dell’ultimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 2022 ad Abu Dhabi.

Il fuoriclasse olandese, su Red Bull, ha fermato il cronometro sull’ 1:23.824, precedendo il compagno di team Sergio Perez, secondo, staccato di appena 228 millesimi di secondo.

Le Ferrari, invece, riescono a limitare i danni dopo aver fatto tanta fatica durante le tre sessioni di prove libere: Charles Leclerc, autore di un giro miracoloso nel Q3 (vedere gli on board per credere) piazza la sua Rossa in terza posizione, distanziato di soli 40 millesimi da Perez (in palio tra i due c’è il secondo posto nel Mondiale), mentre Carlos Sainz completa la seconda fila tutta “made in Maranello” con il quarto tempo.

Delude, invece, la Mercedes, che deve accontentarsi della terza fila con Lewis Hamilton (5°) e George Russell (6°), incamerando circa 7 decimi da Verstappen con entrambi i suoi alfieri.

Nono posto, infine, per il grande protagonista del weekend, Sebastian Vettel, all’ultimo GP della sua leggendaria carriera.

Per il quattro volte campione del mondo, oggi, è arrivato anche l’emozionante tributo da parte del suo grande amore, la Ferrari, che ha voluto salutare così il fuoriclasse tedesco.