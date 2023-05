Favignana, stop alle auto per i turisti durante stagione estiva

Multe salate per i trasgressori

Sa­ran­no esen­ta­ti dal­l’ob­bli­go i tu­ri­sti che sog­gior­ne­ran­no nel­l’i­so­la per un pe­rio­do di al­me­no sei gior­ni, i pro­prie­ta­ri di im­mo­bi­li che, pur non es­sen­do re­si­den­ti, ri­sul­ti­no iscrit­ti nei ruo­li co­mu­na­li del­l’im­po­sta IMU o TARI del Co­mu­ne e co­lo­ro che ri­sie­do­no nel­l’ar­ci­pe­la­go del­le Ega­di.

Le deroghe

Sono inol­tre pre­vi­ste del­le de­ro­ghe per i vei­co­li che tra­spor­ta­no per­so­ne con di­sa­bi­li­tà, pur­ché mu­ni­ti del­l’ap­po­si­to con­tras­se­gno; i vei­co­li di Enti pub­bli­ci ad­det­ti a ser­vi­zi di po­li­zia o di pub­bli­co in­te­res­se; i vei­co­li adi­bi­ti al tra­spor­to mer­ci; i vei­co­li che tra­spor­ta­no car­bu­ran­te, pe­tro­lio e gas; le au­toam­bu­lan­ze e i car­ri fu­ne­bri; i vei­co­li per il tra­spor­to di ar­ti­sti e at­trez­za­tu­re per pre­sta­zio­ni di spet­ta­co­lo, con­ve­gni, ma­ni­fe­sta­zio­ni cul­tu­ra­li e spor­ti­ve, e per ser­vi­zi te­le­vi­si­vi e ci­ne­ma­to­gra­fi­ci, pre­via au­to­riz­za­zio­ne ri­la­scia­ta dal Co­mu­ne. I tra­sgres­so­ri sa­ran­no pu­ni­ti con una san­zio­ne am­mi­ni­stra­ti­va da 430 a 1.731 euro.