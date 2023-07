Femminicidio a Troina: donna uccisa a colpi di arma da fuoco per strada

Terribile femminicidio questa mattina a Troina: Mariella Marino, 56 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco: fermato il marito

Un terribile femminicidio si è consumato nel corso della mattinata a Troina, nell’Ennese.

Una donna di 56 anni, Mariella Marino, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in strada: il delitto sarebbe avvenuto in via Sollima, nel centrale rione di San Basilio.

L’autore dell‘omicidio sarebbe il marito della 56enne, Maurizio Impellizzeri, che è stato rintracciato dai carabinieri in casa e poi successivamente portato in caserma.

Femminicidio nell’Ennese: i due erano separati

I due, genitori di 3 figli, erano separati da tempo.

Dopo la separazione, Impellizzeri era rimasto nella casa della coppia, mentre la moglie era andata a vivere dalla madre.

Nel corso del pomeriggio, l’uomo dovrebbe essere sottoposto ad interrogatorio da parte del pm che dovrà poi convalidare il fermo.