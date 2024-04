Floridia, incendio in magazzino: colonna di fumo e traffico in tilt

Un incendio è scoppiato in un magazzino di Floridia e il fumo si vedeva da chilometri di distanza. Una vera e propria colonna nera.

Un incendio è scoppiato in un magazzino di Floridia e il fumo si vedeva da chilometri di distanza. Da corso Giuseppe di Vittorio si è alzata una vera e propria colonna nera. Il rogo ha coinvolto un deposito di infissi e porte corazzate. Le fiamme sarebbero divampate nell’area del capannone propagandosi velocemente. I soccorsi sono arrivati dopo le segnalazioni dei passanti. Arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Siracusa. I Carabinieri sono al lavoro per comprende se si sia trattato di un incendio di matrice dolosa o di un incidente. La Polizia Municipale ha bloccato l’ingresso ad auto e pedoni: il traffico è deviato ed è in tilt.

Sindaco: “Ringrazio quanti si stanno prodigando”

Il primo cittadino di Floridia, Marco Carianni, invita tutti alla massima attenzione. “In questi minuti personale dei vigili del fuoco e polizia municipale di Floridia e Solarino stanno gestendo un bruttissimo incendio divampato nella zona della Marchesa. Per questa ragione, oltre ad invitarvi tutti ad osservare la massima prudenza, ritengo estremamente doveroso ringraziare quanti si stanno prodigando per tutelare la nostra incolumità”.