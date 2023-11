Furgone in fiamme a Villabate, traffico in tilt sulla Palermo-Catania

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo che, fortunatamente, non ha causato feriti

Traffico in tilt e code chilometriche sull’autostrada Palermo-Catania. Per cause ancora da chiarire, un furgone ha preso fuoco all’altezza dello svincolo di Villabate, nel Palermitano, in direzione del capoluogo etneo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il furgone, dopo aver preso fuoco, probabilmente a causa di un corto circuito, si è fermato. Alcuni automobilisti hanno notato le fiamme uscire dal veicolo e hanno prontamente chiamato soccorsi. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo che, fortunatamente, non ha causato feriti. Presenti anche gli agenti della polizia stradale e il personale Anas.