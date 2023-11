Furgone entra in galleria e si ribalta nel Messinese, ferito il conducente

Sul posto presenti gli agenti della polizia stradale di Sant’Agata Militello per i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti

Incidente stradale nella tarda mattina di oggi (20 novembre) sull’A20 tgra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone, nel territorio di Naso, in provincia di Messina. Per cause ancora da chiarire un furgone si sarebbe ribaltato dopo l’ingresso nella galleria Baldassarre, in direzione Palermo.

L’intevento della polizia stradale

Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo pesante avrebbe riportato alcune lievi ferite. Sul posto presenti gli agenti della polizia stradale di Sant’Agata Militello per i rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti.