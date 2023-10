Furgone con taniche di olio alimentare prende fuoco in autostrada, due feriti

Le due persone ferite sono state trasferite in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale e gli ausiliari autostradali

Un furgone si rovescia e prende fuoco sull’autostrada A13. E’ accaduto questa mattina presto tra gli svincoli di Boara e Monselice al km 86.300. Ferite le due persone a bordo. Sul posto i vigili del fuoco arrivati da Este e Rovigo con due autopompe, un’autobotte e 10 operatori, che hanno spento le fiamme del furgone, a bordo del quale c’erano taniche di olio alimentare.

Le due persone ferite sono state prese in cura dal personale del Suem per essere trasferite in ospedale a Rovigo. Sul posto anche la Polizia Stradale e gli ausiliari autostradali.