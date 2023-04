Ladri in casa, maxi furto di orologi e preziosi: “bottino” da oltre 5mila euro

Sono in corso le indagini al Villaggio Mosè, dove una donna ha presentato una denuncia contro ignoti dopo aver scoperto il furto.

Maxi furto di orologi e preziosi in un’abitazione del quartiere Villaggio Mosè ad Agrigento: sono in corso le indagini per provare a identificare i ladri.

L’episodio si sarebbe verificato alcuni giorni fa.

Furto al Villaggio Mosè, il “bottino”

Secondo una prima ricostruzione, dei malviventi si sarebbero introdotti all’interno della casa di una 70enne agrigentina e avrebbero portato via orologi di marca, gioielli, oggetti in perle e perfino Swarovski. A fare l’amara scoperta e a denunciare il fatto al 112 sono stati proprio i proprietari dell’abitazione.

Il “bottino” stimato è di almeno 5mila euro. I ladri – ancora non identificati – sono riusciti a darsi alla fuga subito dopo il “colpo”. Sul caso indaga la sezione Volanti della Polizia di Stato di Agrigento.

Immagine di repertorio