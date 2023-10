Gabriele Gentile scomparso per ore, poi il lieto annuncio: “Trovato sano e salvo”

Ore di apprensione in provincia di Caltanissetta, dove il ragazzo era stato visto l'ultima volta.

Una vicenda a lieto fine a Caltanissetta: un ragazzo scomparso nelle scorse ore, Gabriele Gentile, è stato ritrovato e sta bene.

Il lieto annuncio è arrivato sui social, dopo diverse ore di apprensione per familiari e amici.

Gabriele Gentile, scomparso a Caltanissetta: ritrovato

“Allerta a tutta Caltanissetta e provincia. Alle ore 1:30 circa veniva messa a conoscenza di mio fratello tale Gentile Gabriele, nato a Enna. Sono in corso le ricerche, siete pregati per favore di contattare 371****49 o enti di polizia di stato o carabinieri”: è uno dei tanti messaggi apparsi sui social in seguito alla scomparsa del ragazzo.

Poco prima della mezzanotte, la buona notizia: “Vi annuncio che Gabriele è stato trovato sano e salvo. Vi chiedo scusa se non vi ho potuto dare retta, ma era un momento delicato. Ringrazio a tutti voi, amici di Facebook e amici di tutta la Sicilia.. e tutta la mia famiglia, in particolare a tutte le forze dell’ordine, che hanno operato tempestivamente, a 360gradi. Grazie di ❤️ da parte nostra. Siete stati speciali. Serena notte a tutti voi”.

Immagine di repertorio