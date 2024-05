Generali Assicurazioni in cerca di nuovo personale, come candidarsi

La società, investe molto nelle Risorse Umane, considerate uno dei fattori chiave del successo e prevede percorsi formativi ad hoc per il personale

Per tutti coloro che sono in cerca di nuove opportunità nel campo lavorativo, la nota compagnia italiana Generali Assicurazioni, mette periodicamente a disposizione delle nuove opportunità di lavoro, aprendo costantemente ad assunzioni e tirocini lavorativi.

Generali Assicurazioni, l’offerta formativa

La società, investe molto nelle Risorse Umane, considerate uno dei fattori chiave del successo e prevede percorsi formativi ad hoc per il personale, per accrescerne le competenze e agevolarne la crescita professionale.

L’offerta formativa del Gruppo è articolata con:

Percorsi di inserimento, per i neo consulenti che devono conseguire l’abilitazione professionale;

Percorsi professionali, mirati per specifiche figure professionali;

Corsi a catalogo per lo sviluppo delle competenze;

Training on the job, per formare i dipendenti tramite l’esperienza sul campo;

E-learning, ovvero corsi e incontri a distanza per la formazione tecnica e l’aggiornamento professionale.

Generali Assicurazioni, i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare con Generali Assicurazioni dipendono dal tipo di ruolo che vuoi ricoprire. In generale, Generali cerca persone motivate, dinamiche, orientate al cliente e al risultato, capaci di lavorare in team e di adattarsi a contesti diversi e in continua evoluzione. Alcuni requisiti specifici possono essere la laurea in discipline economiche o giuridiche, la conoscenza delle lingue straniere, l’esperienza nel settore assicurativo o in ambiti affini.

Generali Assicurazioni, come si articola la selezione

Per lavorare in Generali, le selezioni prevedono varie fasi di screening delle candidature, come colloqui individuali o video colloqui. Il portale web riservato al reclutamento, comprende un’apposita sezione in cui è possibile prendere visione di consigli pratici per affrontare al meglio l’intervista, che si possono riassumere nei seguenti punti:

Presentarsi al colloquio muniti di fototessera e cv;

Preparare una breve presentazione delle esperienze formative e professionali;

Chiedere sempre nome e numero di telefono del referente per la selezione;

Essere puntuali;

Spegnere il telefonino ed evitare possibili elementi di disturbo;

Salutare il selezionatore con un stretta di mano, guardandolo negli occhi e presentandosi con nome e cognome;

Rispondere con chiarezza alle domande, evitando di dilungarsi troppo o di essere troppo sintetici; – porre domande sull’azienda, le mansioni da svolgere e la struttura aziendale di riferimento.

Generali Assicurazioni, come candidarsi

Coloro che, intendono partecipare alle opportunità offerte da Generali, possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte e inviare di conseguenza il proprio Curriculum Vitae.

