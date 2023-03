Giarre, aggredito parroco del Duomo: la solidarietà di Mons. Raspanti

Il commento del vescovo e del deputato Vasta.

Aggressione in Duomo, stamattina, a Giarre. Un uomo, pare un tossicodipendente, è entrato in chiesa per ottenere del denaro e, di fronte al diniego, avrebbe raggiunto l’ufficio del sacerdote e sfondato il vetro della porta.

L’intervento del Vescovo

Un episodio increscioso commentato anche dal vescovo acese, Nino Raspanti. “A seguito dell’atto di violenza subito da don Nino Russo, parroco del Duomo di Giarre – si legge sulla pagine Facebook della Diocesi – esprimiamo vicinanza al sacerdote che ha avuto lievi escoriazioni. Si condanna l’aggressione e auspichiamo una pronta guarigione al giovane che ha compiuto questo insano gesto”.

“Ho appreso con sconcerto e preoccupazione dell’aggressione subita questa mattina da Padre Nino Russo, arciprete della Chiesa Madre di Giarre, da sempre attivo in parrocchia nell’ascolto delle persone, nel loro conforto e sostegno nel momento del bisogno materiale e spirituale. Poco fa ho telefonato personalmente a Padre Nino per esprimergli tutta la mia vicinanza. Colgo l’occasione per ringraziare i Carabinieri della Compagnia di Giarre per il tempestivo intervento e per aver bloccato l’aggressore scongiurando ben peggiori conseguenze”. Con queste parole il deputato ripostese Davide Vasta esprime la propria solidarietà a Padre Nino Russo, dopo aver appreso quanto accaduto questa mattina a Giarre.

Foto Facebook Diocesi Acireale