Giù con l’auto per una scalinata del centro di Agrigento: disavventura per turisti americani

Forse a causa di una errata segnalazione del navigatore satellitare, alcuni turisti si ritrovano in panne nel centro della città dei templi

Abituati a chissà quali grandi spazi, chissà che non saranno state proprio le intricate stradine del centro storico di Agrigento a disorientare i turisti americani, finiti, con l’auto a noleggio, a picco lungo i gradini della scalinata di via Oblati. Fortuna che, in quel momento, nessuno si trovava a percorrere le scale.

I soccorsi

Ad aiutarli sono stati per primi proprio i cittadini della città dei templi, preoccupati, ma, accortisi che alla fine non vi erano stati particolari danni agli occupanti del mezzo, probabilmente anche divertiti. Una volta allertato il centralino del 112, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

A segnalare l’episodio è stato il quotidiano La Sicilia, nell’edizione di questa mattina.