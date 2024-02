Grande Fratello, Simona Tagli: “Ho sciolto il voto di castità ma mi sono innamorata di Beatrice Luzzi”

È stato affrontato il tema del voto di castità nella puntata Grande Fratello. Simona Tagli ha parlato dei suoi rapporti sentimentali.

È stato affrontato il tema del voto di castità nella puntata del Grande Fratello del 21 febbraio. Simona Tagli ha parlato dei suoi rapporti sentimentali e della sua storia passata rivelando alcuni dettagli. “Ho avuto una separazione turbolenta dal padre di mia figlia. Sono stata vittima di un pregiudizio a livello giuridico per il fatto di essere una donna di spettacolo. In questo processo che è durato tre anni mi sono messa da parte. Ho combattuto per un diritto di mia figlia, quello di avere la mamma vicino. Ho fatto un voto di castità, in quel momento pregavo tantissimo. La fede mi teneva in piedi. Se non mi fossi rivolta a qualcosa di superiore non avrei tenuto la testa sulle spalle”.

Lo showgirl: “Voto di castità già sciolto”

“L’ho già sciolto quando ho ottenuto la grazia teoricamente avrei finito il mio voto però sono rimasta sospesa nelle nuvole spirituali in attesa di qualcuno che venga a prendermi e tirarmi giù. Ho sublimato il concetto di amore. Sono arrivata nella Casa e mi sono innamorata della Luzzi. Non faccio coming out ma non ho trovato un uomo bensì una donna. Sciogliere il voto con lei? No questo no ma la amo tantissimo. È una donna che vale”.