Migranti, l’hotspot di Lampedusa è vuoto: a Porto Empedocle gli ultimi ospiti

Si svuota totalmente l'hotspot di Lampedusa, in virtù degli ultimi trasferimenti di migranti in Sicilia. Motovedette sempre in allerta.

È stato completamente svuotato l’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Ieri sera gli ultimi ospiti presenti nella struttura di prima accoglienza, 99 migranti minorenni, sono stati fatti salpare a bordo del traghetto di linea Cossyra diretto verso Porto Empedocle.

Lampedusa, gli ultimi trasferimenti

Poco prima un altro traghetto di linea, il Galaxy, aveva accompagnato sempre alla località agrigentina un altro gruppo di ospiti che si era lasciato l’hotspot alle spalle.

Ad assistere i migranti durante le operazioni di trasferimento sono stati, come in altre occasioni, i volontari della Croce Rossa i quali hanno fornito loro acqua e viveri per il viaggio. Il centro di accoglienza può finalmente respirare dopo diversi giorni contrassegnati dalla forte pressione migratoria.

Motovedette in allerta

Le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera continuano ancora a controllare lo specchio di mare attorno a Lampedusa, con l’intento di riuscire a intercettare altri potenziali arrivi di migranti, favoriti anche dalle condizioni meteo che sono tornare buone dopo alcune ore segnate dal maltempo.