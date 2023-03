Imprese, Tamajo “Creare networking ed ascoltare i territori”

L’assessore regionale, continua il suo "tour de force" per la Sicilia per ascoltare le istanze delle imprese

“E’ necessario una continua interlocuzione tra il mio assessorato e il territorio siciliano”. Queste le parole dell’assessore regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Edy Tamajo, durante il ‘think tank’ che si è svolto nella cornice di ‘Radicepura’ a Giarre, in provincia di Catania, organizzato dalla diocesi di Acireale. L’assessore, si legge in una nota, continua il suo ‘tour de force’ per la Sicilia per ascoltare le istanze delle imprese alla luce delle nuove opportunità offerte dalla programmazione 21/27 e dalle Zes (Zone economiche speciali).

L’assessore: “Bisogna strutturare interventi”

“Bisogna strutturare interventi – afferma Tamajo- e creare networking tra la pubblica amministrazione e le imprese. Ringrazio il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti e l’onorevole e caro amico, Nicola D’Agostino, che hanno cura del loro territorio e delle loro energie produttive”. All’incontro erano presenti fra gli altri il commissario straordinario dell’Irsap, Marcello Gualdani, il dirigente generale delle Attività Produttive, Carmelo Frittitta, il direttore dell’Irfis, Giulio Guagliano, il commissario straordinario della Zes Sicilia Orientale, Alessandro Graziano, il deputato regionale di Forza Italia, Nicola D’Agostino e il vescovo di Acireale, Antonino Raspanti.