Scoppia incendio nel Ragusano, fiamme alte alimentate dallo scirocco

Un grosso incendio è in corso in queste ore nel Ragusano, pochi gli uomini e i mezzi a disposizione. Si lotta contro le fiamme.

Non si fermano gli incendi in Sicilia. Un nuovo rogo è scoppiato in queste ore in contrada Calaforno, tra le località di Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo, in provincia di Ragusa.

Incendio nel Ragusano, situazione complessa

Le fiamme hanno colpito un’ampia fetta di vegetazione, causando un’alta colonna di fumo visibile da diversi punti. Il rogo è alimentato dal forte vento di scirocco che sta soffiando sull’area

Situazione complessa, sul punto, anche a causa della poca presenza di uomini e di mezzi attualmente all’opera per riuscire a spegnere le fiamme.

Momenti difficili in queste ore si stanno vivendo anche nelle province di Palermo e Messina. In particolare, nel capoluogo siciliano si stanno sviluppando altri incendi dopo quelli scoppiati nella serata di ieri.

Fonte foto Franco Assenza