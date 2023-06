Incidente all’Addaura, auto finisce fuori strada: due feriti gravi

Ennesimo incidente in città. Feriti all'Addaura gli occupanti di un'auto, per loro è stato disposto il trasferimento in ospedale.

Ancora incidenti a Palermo. Il nuovo sinistro si è verificato questa mattina su lungomare Cristoforo Colombo, nella zona dell’Addaura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del volante andando a sbattere contro i paletti che delimitano la corsia pedonale.

Incidente Addaura, feriti in ospedale

L’impatto sembrerebbe essere stato decisamente violento, a tal punto da causare il ferimento grave di due persone che si trovavano a bordo dell’auto.

I malcapitati sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e successivamente trasportati in codice rosso in ospedale. Fortunatamente, non risulterebbero coinvolte altre persone nello scontro.

Ancora incidenti tra capoluogo e provincia

Soltanto poche ore prima, tra Capaci e Palermo, si erano verificati altri due incidenti.

Il primo è avvenuto in via Kennedy, nella località della provincia, e ha interessato un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio, nell’occasione, è stato un motociclista di 23 anni che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia.

Il secondo schianto si è verificato in via Roma nel capoluogo siciliano. A scontrarsi sono stati un Piaggio Beverly e una moto Honda Cb 125. In seguito all’impatto, un 44enne è rimasto ferito gravemente: trasferito d’urgenza all’ospedale Civico.

Foto di repertorio