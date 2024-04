Drammatico incidente per il consigliere Giuseppe Cannizzo: è in rianimazione

Gravi le lesioni per il politico di Vittoria, trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Si prega per un consigliere comunale di Vittoria (RG), Giuseppe Cannizzo, coinvolto in un brutto incidente in campagna.

Al momento, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.

L’incidente del consigliere Giuseppe Cannizzo a Vittoria

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il consigliere sarebbe caduto da un albero mentre si trovava in campagna in un podere poco distante da Vittoria. Sul posto, in seguito al brutto incidente, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato prima all’ospedale di Vittoria e poi – in seguito all’aggravamento del quadro clinico – all’ospedale Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso.

Al momento, Cannizzo sarebbe ricoverato nel reparto di Rianimazione.

La carriera

Giuseppe Cannizzo è molto attivo nel campo della politica locale. Come consigliere comunale, è stato eletto nella lista “Aiello sindaco“, per poi dichiararsi indipendente e mantenendosi all’opposizione. Anche in precedenti legislature aveva ricoperto lo stesso ruolo all’interno del Comune.

Incidente domestico a Pozzallo

Trasferimento in elisoccorso a Catania, oltre che per Cannizzo, anche per un altro uomo. Si tratta di un 72enne di Pozzallo, coinvolto in un drammatico incidente domestico. Il malcapitato sarebbe caduto dalla scala mentre effettuava dei lavori nel balcone di casa e avrebbe riportato gravi lesioni.

Immagine di repertorio