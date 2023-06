Paura in strada, auto travolge bambino di 4 anni: trasportato in ospedale

A quanto pare, l'automobilista non si sarebbe reso conto della presenza del piccolo.

Un bambino di appena 4 anni è stato travolto da un’auto ieri sera a Caltanissetta. Il giovanissimo, di origini marocchine, secondo la ricostruzione dell’accaduto, sarebbe stato colpito mentre si trovava in compagnia dei genitori in via Consultore Benintendi.

La ricostruzione dell’incidente e i soccorsi

In base a quanto accertato dopo l’impatto, il conducente dell’auto non si sarebbe accorto della presenza del piccolo. Il bambino di quattro anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia del capoluogo nisseno.

Fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita. Per lui, infatti, si parla di una frattura a una gamba riportata dopo lo schianto.

Sono attualmente in corso le indagini da parte degli inquirenti per comprendere l’esatta dinamica del sinistro avvenuto a Caltanissetta.

Foto di repertorio