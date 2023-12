Tragedia sulla SS 188, 35enne finisce con l’auto in un burrone e muore: soccorsi inutili

Ennesima tragedia lungo le strade della Sicilia. Il 35enne è precipitato in un burrone dopo aver perso il controllo della vettura.

Scorre nuovamente il sangue lungo le strade della Sicilia. Un automobilista di 35 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato lungo la SS 188, nel territorio di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente avrebbe perso il controllo del proprio mezzo che si è ribaltato. In seguito, la vettura è precipitata in un burrone.

I soccorsi e i rilievi

Il sinistro non ha lasciato scampo alla vittima, il cui corpo è stato recuperato dalle lamiere dai vigili del fuoco che si sono presentati subito dopo la tragedia. Sono intervenuti anche i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Nel posto si sono portati anche i carabinieri di Lercara Friddi, i quali si sono occupati di effettuare i rilievi del caso. Non è ancora nota l’identità della persona che ha perso la vita nell’incidente. Maggiori dettagli potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.