Violento scontro tra due auto sul lungomare: due feriti gravi

Forse un sorpasso azzardato all'origine del terribile incidente che nelle scorse ore ha interessato il capoluogo siciliano.

Ennesimo grave incidente a Palermo, per l’esattezza sul lungomare Cristoforo Colombo all’Addaura, non lontano dal Solemar.

Il bilancio è di due feriti, purtroppo in gravi condizioni.

Incidente sul lungomare all’Addaura, due feriti gravi

Rimane ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, due mezzi – due auto, per l’esattezza – si sono scontrati, forse a causa di un sorpasso azzardato. Sul posto, in seguito al violento impatto, sono accorsi gli operatori sanitari del 118.

Due persone sono rimaste ferite in seguito al sinistro. Il personale del 118 li ha trasferiti, entrambi in codice rosso, all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le loro condizioni purtroppo sarebbero gravi: i due, infatti, si troverebbero ricoverati in prognosi riservata.

Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Palermo per ricostruire la dinamica e gestire il traffico nell’area.

Immagine di repertorio