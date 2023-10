VIDEO | Incidente di Mestre, la ragazza salva per miracolo: “Ho preso il pullman dopo per caso”

"Sono sconvolta", il racconto di una giovane dopo la strage di Mestre.

Il tragico incidente di Mestre (VE) – una vera e propria strage, con ben 21 vittime, di cui solo 7 attualmente identificate – ha sconvolto l’Italia. In mezzo a tante testimonianze cariche di dolore e rabbia per l’accaduto, c’è anche quella sconvolgente ma a lieto fine di una ragazza salva per puro caso.

Una coincidenza, forse un vero e proprio miracolo, raccontato dalla giovane ai giornalisti di Askanews.

Incidente di Mestre, la testimonianza della ragazza salva per caso

“Stavo andando a Mestre, casualmente ho preso il bus dopo. Sono passate le macchine della polizia, pensavo fosse un incidente banale poi ho letto le notizie del bus caduto dal cavalcavia e sono rimasta sconvolta”.

Ventuno vittime, 15 feriti di cui 5 ricoverati in condizioni gravi. Questo è il bilancio della strage di Mestre, ancora in fase di aggiornamento. La testimone racconta di essersi salvata solo per una coincidenza, cosa che – purtroppo – non è stato possibile per tante altre persone. Tra le vittime ci sono due minorenni e anche l’autista del mezzo, descritto come un abile ed esperto professionista.

Sono stati proclamati 3 giorni di lutto dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari, in omaggio alle vittime. In corso le indagini sulla dinamica dell’incidente.

Fonte foto e video – Askanews