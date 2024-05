Dolore allo Zen, l’incidente e la morte: la vittima è il 61enne Antonino Crivello

Nulla da fare dopo lo schianto in via Sandro Pertini a Palermo: si piange il 61enne.

È Antonino Crivello, 61 anni, la vittima del tragico incidente avvenuto nelle scorse ore in via Sandro Pertini, nel quartiere Zen di Palermo.

Si tratta del secondo importante lutto a Palermo nel giro di pochi giorni. Ha suscitato infatti dolore e rabbia anche un’altra morte in strada, quella di Samuele Fuschi, vittima di un tragico impatto in viale Regione Siciliana. Su quest’ultimo sinistro sono in corso delle indagini per chiarire la dinamica: l’ipotesi di reato è di omicidio colposo. L’uomo sarebbe morto dopo essere caduto con lo scooter nei pressi di un avvallamento stradale: le ferite, purtroppo, si sono rivelate fatali.

L’incidente mortale allo Zen, vittima Antonino Crivello

Il 61enne era a bordo di una Bmw quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Lo schianto, in prossimità del curvone di via Sandro Pertini, si è rivelato fatale. Sulla dinamica del sinistro indaga la polizia municipale.

La vittima aveva una grande passione per le moto e spesso condivideva sui social immagini della sua motocicletta e del suo cane. Gestiva una friggitoria ed era molto conosciuto allo Zen.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il cordoglio sui social

Sono tanti i messaggi sui social per ricordare Antonino Crivello. “Ciao Ninuzzo. Il tuo tramonto è arrivato, questo te lo dedico. Ciao amico mio. Non si fanno queste cose, ma la morte non fa sconti a nessuno, neanche a te che eri un highlander. Tvb amico mio”, si legge nel profilo Facebook di Walter.

Foto da Facebook