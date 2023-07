Violento scontro tra due Mercedes sulla Provinciale 13: 5 feriti, due gravi

Un weekend drammatico sul fronte degli incidenti stradali in Sicilia: 5 feriti dopo un impatto nel Trapanese.

Grave incidente nel weekend lungo la Strada Provinciale 13, che collega Selinunte a Partanna, nel Trapanese: il bilancio è di 5 feriti.

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica.

Incidente grave sulla Strada Provinciale 13

Rimane da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due auto – Mercedes – si sarebbero scontrate nei pressi dello svincolo che conduce alla Statale 115 Sud Occidentale Sicula. In seguito al violento impatto, cinque persone sono rimaste ferite.

Due di questi si troverebbero in gravi condizioni, un giovane ricoverato al Trauma Center di Palermo e una donna in prognosi riservata all’ospedale di Castelvetrano.

Sul posto, assieme agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle auto coinvolte nell’incidente e i carabinieri per chiarire le cause del sinistro e le eventuali responsabilità.

Weekend di sangue in Sicilia

Purtroppo quello registrato sulla Strada Provinciale 13 non è stato l’unico incidente avvenuto nel corso dell’ultimo fine settimana di luglio in Sicilia. Una tragedia è avvenuta infatti nelle scorse ore lungo la Strada Statale 626 Caltanissetta-Gela. In seguito allo scontro tra due auto sono morte tre persone: Giovanni Fossile, 28 anni, Arianna Ceccarelli, 36 anni, ed Eleonora Modica, 31 anni.

Un altro incidente mortale è avvenuto invece nel Catanese, a Ramacca: a perdere la vita è stato il giovane Ivan Oliveri. L’auto a bordo della quale viaggiava si sarebbe schiantata contro un muro.

Immagine di repertorio