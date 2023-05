Schianto nella notte, auto finisce contro la rotonda della Strada degli Scrittori

Incidente autonomo ad Agrigento, ferito il conducente del mezzo coinvolto: ecco la prima ricostruzione.

Nuovo incidente con un ferito lungo la Strada degli Scrittori di Agrigento, all’altezza della rotonda “San Pietro”.

Si sarebbe trattato di un sinistro autonomo. Nelle scorse ore in città si è verificato un altro scontro, questa volta tra due auto, nei pressi della rotonda Giunone.

Incidente sulla Strada degli Scrittori di Agrigento, un ferito

L’incidente si è verificato nella notte tra sabato e domenica lungo la Strada Statale 640 di Agrigento. Il conducente del veicolo coinvolto – un’auto modello Peugeot 208 – si sarebbe schiantata contro un palo della segnaletica finendo la sua corsa contro l’aiuola spartitraffico.

Pare che degli agenti della Polizia Stradale, impegnati in un servizio di controllo, abbiano assistito all’incidente e siano intervenuti. Ferito, per fortuna in maniera non grave, il conducente.

Immagine di repertorio