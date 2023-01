Tremendo incidente sulla SS114, schianto auto-moto: 22enne in gravi condizioni

Si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni il 22enne coinvolto nel tremendo incidente avvenuto a Tremestieri.

Tremendo incidente stradale quello che si è verificato nel corso della notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio lungo la Strada Statale 114 a Tremestieri, Messina.

Secondo la ricostruzione dei fatti, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte una moto e una Fiat Panda. Ad avere la peggio nel sinistro è stato il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 22 anni.

I soccorsi

Per lui è stato necessario il trasporto d’urgenza in ambulanza all’ospedale Policlinico. Il ragazzo si troverebbe attualmente in gravi condizioni. Sul posto dove si è verificato l’incidente si sono presentati anche gli agenti della Polizia Municipale per provvedere ai rilievi di rito.

Ancora da determinare le cause dello schianto. In base a una prima supposizione, l’impatto sembrerebbe essersi verificato a seguito di una manovra errata.