Influenza aviaria, Brasile dichiara stato d’emergenza sanitaria

Il ministero dell'Agricoltura ha precisato di avere "mobilitato risorse" per prevenire la diffusione del virus

Il ministero dell’Agricoltura brasiliano ha dichiarato “l’emergenza sanitaria” in tutto il Brasile, primo esportatore mondiale di pollame, dopo che sono stati riscontrati nuovi casi di influenza aviaria in uccelli selvatici. Il provvedimento, che rimarrà in vigore per 180 giorni, ha lo scopo di “impedire che” la malattia “raggiunga la produzione avicola di sussistenza e commerciale, ma anche di preservare la fauna selvatica e la salute umana”, si spiega in un comunicato.

Il ministero ha precisato di avere “mobilitato risorse” per prevenire la diffusione del virus. Allo stesso tempo è stato deciso di estendere il divieto di fiere, concorsi ed esposizioni di pollame, già in vigore nel Paese.