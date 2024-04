Israele lancia il contrattacco all’Iran: colpita una base aerea di Esfahan

Proprio nel giorno del compleanno della Guida suprema Ali Khamenei, è stato lanciato il contrattacco

Alle ore 4.30 italiane, Israele ha lanciato il contrattacco all’Iran. Una vicenda annunciata da tempo e puntualmente arrivata dopo quanto accaduto nello scorso weekend, quando l’Iran lanciò oltre 300 droni e missili contro lo Stato ebraico. Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco ha colpito una base aerea militare nella città di Esfahan e, al momento, non ci sarebbero morti o feriti.

Israele, contrattacco all’Iran: colpita Esfahan

Proprio nel giorno del compleanno della Guida suprema Ali Khamenei, Israele ha lanciato il contrattacco sull’Iran. Andato in scena intorno alle 4.30 italiane, segnalate diverse esplosioni nei pressi di Esfahan.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Gli USA hanno confermato l’attacco, ma hanno anche fatto sapere di non aver autorizzato Tel Aviv. Quest’ultima, aveva preavvisato gli Stati Uniti assicurando che non avrebbe colpito i siti nucleari dell’area. Inoltre, questa manovra è stata definita “moscia” da Itamar Ben Gvir, ministro israeliano della Sicurezza nazionale.

Contrattacco di Israele all’Iran, nessun ferito

Secondo le prime ricostruzioni, non ci sarebbe alcun morto o ferito e si prevede che Teheran non risponderà. Nelle scorse ore, arrivato anche il breve commento di Antonio Tajani sulla vicenda: “Tutti gli italiani che vivono in Iran sono al sicuro” – ha dichiarato il ministro degli affari esteri.